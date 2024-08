LIVE Genoa-Inter Serie A | in diretta cronaca e risultato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)è il match valido per la prima giornata diA 2024-2025: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Alberto Gilardino. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30, si gioca allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.(ORE 18.30) – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 18.00 Mezz’ora al calcio d’inizio della partita valida per la prima giornata diA tra. Nell’attesa potete già vedere le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De W, Bani; Zanoli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Messias, Vitinha.In panchina: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Sabelli, Ekhator, Vasquez, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos.Allenatore: Alberto Gilardino.