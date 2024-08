Lazio all’attacco | Boulaye Dia ha firmato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 17 agosto 2024 – Laha ufficializzato l'acquisto del nuovo attaccanteDia. L'annuncio è stato dato dalla società biancoceleste, la quale ha specificato che il calciatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale, con obbligo di riscatto che scatta al verificarsi di alcune particolari condizioni sportive.Dia, che porterà la maglia numero 19, haun contratto quadriennale con la.