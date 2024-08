L’appello del cardinale Zuppi | Il nostro drago è la guerra Solo la pace difende la vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Affrontare il male è l’unico modo per preservare la. Lo ha ribadito ilMatteodal palco del seminario ‘Ferragosto a Villa Revedin’, che quest’anno ha raggiunto le 70 candeline. La celebrazione con l’arcivescovo è avvenuta nel pomeriggio del 15 agosto, durante la festa dell’assunzione di Maria al cielo. "Le letture di oggi – ha spiegatonell’omelia – ci aiutano a non credere che i problemi sono risolti quando non si vedono, ma ad aprirci gli occhi per vedere con speranza questo tempo difficile. Come spiega il libro dell’Apocalisse, Maria non è fuggita, ma si è confrontata con il. La storia del mondo è sempre una lotta: quando mai ilci ha lasciato in. Il male non perde mai l’ambizione di essere al comando della storia. Per questo aspetta sempre il momento opportuno per distruggere lasapendo insinuarsi tra le debolezze dell’uomo".