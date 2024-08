L’altro intreccio di mercato Gonzalez ora ha le valigie pronte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) A Parma non ci sarà e l’esclusione è da ricercare un po’ in una condizione fisica ancora approssimativa e un po’ nelle voci diche lo vogliono lontano da Firenze nel giro dei prossimi giorni. Nicosta vivendo un po’ da separato in casa, ma l’arrivo al Viola Park di Albert Gudmundsson mette in una posizione di forza assoluta la Fiorentina, che il calciatore può anche venderlo ma eventualmente lo farà alle proprie condizioni, visto anche il contratto con il calciatore fino al 2028. L’obiettivo però non è quello di andare al muro contro muro. Ieri pomeriggio c’è stata una riunione operativa tra i dirigenti viola e Rocco Commisso, l’unico che può dare il via a una trattativa. E oggi, diciamolo chiaramente, l’unica trattativa che può essere messa in piedi in tempi rapidi è quella con la Juventus. Con l’ok di Rocco si riprenderanno già oggi i negoziati.