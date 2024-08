Ladri in azione nella notte allarme via social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)inin una villetta a Trodica di Morrovalle, ètra i residenti. Colpo sfumato anche a Civitanova Alta. A Trodica i malviventi si sono messi indel 14 agosto, intorno alle 22, in via Ariosto, dove hanno cercato di entrare in una abit. Ma in casa, in quel momento, c’era il proprietario che si è accorto della presenza dei malintenzionati e si è messo a urlare, mettendoli in fuga. Poco dopo il colpo è invece andato a segno in una villetta in via Manzoni, a Trodica, poco distante, dove isono riusciti a operare in tutta tranquillità, visto che i proprietari erano fuori zona per le ferie. Dalle telecamere installate nell’abitsi vede un uomo fare irruzione in casa. Una volta entrato, dopo aver danneggiato gli infissi dell’abit, ha cominciato a girare per le camere, mettendo tutto a soqquadro.