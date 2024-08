Gerardina Trovato e l’appello social diventato virale | Non mi abbandonate Intervengono due ex volti di Amici

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 17 agosto 2024) Nelle scorse ore èun video in cui, una delle cantanti più talentuose scoperte grazie al palcoscenico del Festival di Sanremo a inizio anni 90, lanciava un accorato appello al pubblico affinché non la abbandonasse. L’artista, salita alla ribalta grazie al secondo posto nella categoria Nuove proposte con il brano Ma non ho più la mia città, al quale hanno poi fatto seguito illustri collaborazioni fra cui quella con Andrea Bocelli, si è ritirata dalle scene nel 2016 per via di una grave nevrosi ossessiva depressiva e a causa della difficoltà di rimanere a galla nel mondo della musica. Diversi anni fa aveva parlato delle sue condizioni di salute e della difficile situazione economica in cui versava attraverso un’intervista a Il Messaggero e nel salotto di Barbara D’Urso.