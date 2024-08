Geometri nasce il corso di laurea Per le costruzioni civili e rurali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Prende il via a San Giovanni Valdarno la nuovaper la formazione del geometrato. Sono infatti già aperte le immatricolazioni alditriennale ad orientamento professionale in Tecnologie per l’ambiente, lee il territorio (Tact) dell’Università di Siena: ilintende preparare esperti qualificati nel settore dellee delle infrastrutture, nel monitoraggio territoriale e ambientale mediante avanzate tecnologie geomatiche. La richiesta di ammissione può essere effettuata online entro il 21 agosto (ore 11) attraverso il portale "Segreteria online" (segreteriaonline.unisi.it). Sono 25 i posti disponibili e, fino ad un massimo di 10, sarà possibile seguire alcune attività didattiche, attraverso la didattica sincrona alla sezione formativa di Grosseto.