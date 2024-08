Empoli i postumi di una salvezza all' ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Tre allenatori cambiati, il primo gol segnato alla sesta giornata, il miglior marcatore del campionato Niang arrivato solamente a gennaio 2024: insomma, non si può dire che l'ultima stagione dell'sia stata tranquilla. Anzi, laè arrivata davvero all'chilometro, grazie a incastri favorevoli anche dagli altri campi. Si riparte dai 36 punti ottenuti per provare quantomeno a mantenere la categoria. Peggior attacco, 29 gol segnati, seconda peggior squadra per Gol Attesi (39.95, ultima la disastrosa Salernitana), terza peggior squadra per tiri verso la porta a partita (11): insomma, è fin troppo facile ricondurre la stagione difficilissima dei toscani a una cronica difficoltà nel rendersi pericolosi. Ci è voluto Niang, ripescato nel mercato invernale, per dare linfa vitale a un reparto che si stava aggrovigliando su se stesso.