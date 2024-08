Desenzano shopping di lusso per 4mila euro con la carta di credito rubata | arrestata coppia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)del Garda (Brescia), 17 agosto 2024 – Rubano unadie poi si danno alle spese pazze, comprando in un colpo solo moda diper quattromila. Protagonista, unadidel Garda, lui 50 anni, lei 45, vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. I due ieri, 16 agosto, si erano impossessati del portafogli di un malcapitato, il quale era subito corso al commissariato locale a denunciare il furto. Gli agenti hanno velocemente appurato che i ladri non avevano perso tempo ma si erano messi seduta stante all'opera con loin un centro commerciale della zona. Non solo: facevano prelievi di contanti a tutto spiano. Nel centro commerciale in questione è arrivata una pattuglia della Volante che ha individuato e bloccato la. I malviventi si stavano comprando un paio di scarpe costose.