Da chi ha archiviato l’ansia e pensa solo a fare nuotate ed escursioni a chi ha trovato l’anima gemella

(Di sabato 17 agosto 2024) Da chi ha un’attitudine mentale a richiamare fatti positivi a chi sente la necessità di lavorare su identità e consapevolezza. Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Avete, non ci sono tensioni, se non quella delle vostre bracciate in mare o delle gambe abbronzate che salgono verso il rifugio. Parola chiave della settimana: desiderio. Toro 20 aprile – 20 maggio Qualcuno ha, altri hanno scoperto la pepita dentro di sé. State andando verso la realizzazione di quello che volevate. Parola chiave della settimana: traguardo. Leggi anche › L’oroscopo beauty dell’estate 2024: segno per segno, i rituali di bellezza Gemelli 21 maggio – 21 giugno È lo stato d’animo che determina la fortuna.