Castro e Dallinga professione bomber

(Di sabato 17 agosto 2024) Se lo scorso anno la difesa è stata una delle chiavi di volta di una stagione da ricordare, nell’anno della Champions League e degli impegni su tre fronti, con il gioco offensivo di Vincenzo Italiano, sarà l’attacco a ricoprire un ruolo centrale. Un reparto che negli ultimi anni non ha mai trovato unassoluto, come lo era stato l’attuale direttore sportivo Marco Di Vaio, ma che ha visto una efficiente cooperativa del gol a servizio della squadra. Il Bologna dovrà fare a meno di Joshua Zirkzee e Alexis Saelemaekers, autori di 12 e 4 gol tra serie A e Coppa Italia e soprattutto di 7 e 3 assist. Sotto le Due Torri si è passati da un’olandese all’altro, con l’arrivo di Thijsdal Tolosa, 19 reti segnate nell’ultima stagione tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League in 44 apparizioni.