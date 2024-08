Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) L'offensivanella regione die Belgorod, condotta con rapidità e - almeno fino ad ora - successo, ha creato sconcerto tra le forze militari russe, che non si aspettavano un'infiltrazione così efficace. Vladimir, da par suo, a livello pubblico ignora completamente la vicenda: per lo zar - che le cronache suggeriscono essere furibondo - l'avanzate nei suoi confini par non esistere. E per cercare di ridimensionare gli effetti psicologici di questo attacco, i media russi hanno avanzato l'che l'invasionefosse in realtà unaorchestrata proprio da. Ma tra realtà e propaganda, quali potrebbero essere i reali vantaggi per la Russia derivanti da questa operazione? L'offensivasta ottenendo risultati militari e strategici significativi. Tuttavia, i media russi,prevedibile, offrono resoconti differenti.