(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Lo Stato torna ad assumere e in particolare lo fa con l’intento di rafforzare l’organico in capo, che nei prossimi mesi è destinato a vedere l’ingresso di 470addetti ada spalmare nelle le sedi regionali dell’ente. LeCosa serve a chi dovrà spulciare i conti degli italiani per verificarne i corretti rapporti col fisco? Prima di tutto riservatezza. Perché i panni sporchi non si lavano in piazza. Al limite via raccomandata con ricevuta di ritorno.