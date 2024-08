Ardea furto sacrilego a Tor San Lorenzo | rubata la Madonna posta dalla famiglia Magliacca

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Nella notte tra il 14 ed il 15 agosto, una statua raffigurante laè misteriosamente scomparsateca in tufo nella quale era custodita da più di 70 anni,sul marciapiedi all’incrocio tra viale Sane via Campo di Carne. La Madonnina, donata alla comunità di Tor Sandai pionieri dellache la portarono a Tor Sanda Nettuno nei primi anni ’50 del secolo scorso, rappresentava un luogo abituale di preghiera per i passanti credenti ed un punto di riferimento per gli abitanti di zona, che non le hanno mai fatto mancare la loro devozione anche curando il luogo nel quale era conservata ed adornandola puntualmente di fiori. Non si conosce la natura del gesto, se sia stata una bravata oppure un sacrilegio dettato da fanatismo religioso ofollia di qualche squilibrato.