West Nile a Bologna | disinfestazione nei parchi e per gli eventi serali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – A partire dalla scorsa settimana l’Istituto superiore di sanità ha rilevato la costante crescita di casi diin Emilia Romagna, in particolare nei territori di pianura di, Reggio Emilia e Modena, dove è stata registrata una circolazione virale di elevata intensità. Il comune diha comunicato che intraprenderà una serie di misure straordinarie per contrastare la diffusione del virus e per tutelare le fasce deboli della popolazioni, su tutti gli anziani.