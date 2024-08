Roma | denunce per possesso di armi e attrezzi da scasso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024), Parioli, Nomentano, Trionfale,da, Carabinieri – Durante i controlli, i Carabinieri hanno denunciano un tunisino e un bulgaro perdida, e un filippino trovato su un’auto rubata. Nell’ambito dei controlli intensificati durante la settimana di Ferragosto, i Carabinieri della compagniaParioli e della compagniaTrionfale hanno denunciato tre uomini per reati legati aldida. Un cittadino tunisino è stato sorpreso in via De Notaris, mentre si aggirava tra le auto in sosta con un coltello a serramanico. In un’altra operazione, un uomo di nazionalità bulgara è stato fermato a bordo della sua auto in via Treviso, nel quartiere Nomentano, e trovato indi varida