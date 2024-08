Riapre oggi la Tangenziale Est a Roma in direzione Salaria

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)Est, Lazio, viabilità, Giubileo, lavori, riqualificazione – Conclusi in anticipo i lavori giubilari, la strada sarà percorribile dalle 17 A partire dalle ore 17 di, il tratto soprelevato dellaEst diinsarà nuovamente percorribile. La strada, chiusa dallo scorso 23 luglio per i lavori di riqualificazione legati al Giubileo, è stata riaperta con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data prevista del 19 agosto. Questa riapertura anticipata consentirà di avviare prima del previsto i lavori sulla carreggiata opposta, inSan Giovanni, con l’obiettivo di concludere tutte le operazioni entro settembre. L’intervento rientra nei progetti di riqualificazione previsti per la capitale in vista del Giubileo.