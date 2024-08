Quando aumentano le pensioni minime a 1000 euro | incremento nel 2025

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 16 agosto 2024)le? Nel, lee gli assegni previdenziali subiranno un aumento come risposta alle crescenti difficoltà economiche affrontate dai pensionati con redditi bassi. Questofa parte di una serie di misure adottate dall’esecutivo per sostenere le fasce più deboli della popolazione. La rivalutazione sarà guidata principalmente dall’andamento dell’inflazione, e le previsioni attuali indicano un aumento inferiore al 2%, con stime che si attestano attorno all’1,6%.le: come funziona la rivalutazione Lein Italia sono soggette a una rivalutazione annuale, come previsto dalla legge n. 448 del 1998. Questo meccanismo, noto come perequazione, adegua automaticamente gli importistici al costo della vita, basandosi sull’inflazione registrata nell’anno precedente.