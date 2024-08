Pachinko | cosa ricordare prima della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024)Dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui prestigiosi premi come il Peabody Award, l’American Film Institute Award e il Critics Choice Award, la serie originale Apple TV+ritorna il 23 agosto 2024 con l’attesissima. Basata sull’acclamato romanzo omonimo (finalista al Nation Book Award) dell’autrice coreano-americana Min Jin Lee,si è affermata come una delle serie più apprezzate degli ultimi anni, grazie alla sua capacità di intrecciare con cura e delicatezza la storia di un popolo con la sua cultura e le sue emozioni. Ambientato in un arco narrativo che attraversa diversi decenni, dagli anni ’30 fino al 1989, questo dramma epico e commovente segue la saga di una famiglia di immigrati sudcoreani durante un periodo di grandi turbolenze storiche.