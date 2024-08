Mings non è pronto dice Emery

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il difensore inglese Tyrone Mings riprenderà ad allenarsi a settembre, mentre prosegue il recupero da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un anno, ha affermato l'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery. Mings è stato portato fuori dal campo durante la partita inaugurale del Villa della stagione 2023-24, quando Emery ha descritto la lunga assenza del difensore centrale come peggiore della sconfitta per 5-1 subita dalla sua squadra a Newcastle quel pomeriggio. "In precedenza, il piano era che iniziasse ad allenarsi con noi questo mese, ad agosto", ha detto Emery, parlando in vista dell'esordio del Villa nella stagione 2024-25 contro il West Ham sabato (12.30 BST).