Lumina in Borgo | Il medioevo visto con gli occhi del popolo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il 23-24-25 agosto in via Terra a partire dalle 20.30 si terrà lo spettacolo teatrale “in”, manifestazione organizzata dal comune di Lauro Sarà teatro di uno spettacolo teatrale itinerante di stampo rievocativo:in, manifestazione organizzata e finanziata dal Comune di Lauro, in ossequio allo sforzo evidente dell’amministrazione Boglione di porre al centro del proprio operato lo sviluppo turistico e la progettazione culturale, e realizzata da Il Demiurgo: la storia dei Lauro non verrà raccontata, dunque, solo nelle mura del meraviglioso castello Lancellotti, negli stessi giorni sede diin Castro, ma anche per le strade del, nella suggestiva cornice di Via terra. Al centro della scena ilmedioevale, alle prese con le conseguenze della calata di Carlo d’Angiò e dell’imminente scontro col re Manfredi.