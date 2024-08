Loreto ancora furti in casa | Ladri entrati dalla porta finestra al quinto piano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bergamo. Estate uguale vacanze, vacanze uguale case vuote, case che possono diventare l’obiettivo dei cosiddettid’appartamento o,peggio, di vere e proprio bande ‘specializzate’ in. Lo sanno bene i residenti del quartiere bergamasco di. “Sonoal, forzandola mentre ero in vacanza – racconta uno di loro -. Hanno messo a soqquadro l’appartamento, fortunatamentendo via solo oggetti di scarso valore”. È successo più volte anche ai suoi vicini di. “Nella sfortuna generale mi è andata bene. Non me l’aspettavo arrivassero fino al, ma evidentemente bisogna sempre stare attenti”. È di pochi giorni fa la notizia dell’arresto di una coppia di georgiani dopo che erano stati colti in flagranza mentre uscivano velocemente da un’abitazione con il bottino.