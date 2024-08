LIVE Italia-Belgio 2-1 Europei volley femminile U20 in DIRETTA | le azzurre dominano il terzo set 25-17

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 Pallonetto in fast Manfredini 4-7 Ancora Cos vincente da zona 4, bene adesso ilin difesa 4-6 Diagonale di Cos da zona 4 4-5 Mano out Cos da zona 4 4-4 Primo tempo Hauben 4-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bossooooooooooooooooooooo 3-3 La fast di Manfredini 2-3 Ace Wouters 2-2 Errore2-1 La pipe di Piomboni 1-1 La parallela di Cos da zona 4 1-0 Diagonale di Bosso da zona 4 25-17 Primo tempo di Michieletti e l’vince ilset, è avanti 2-1 sul24-17 Errore al servizio24-16 La slash di Michieletti 23-16 La pipe di Bosso 22-16 La slash di Wouters 22-15 In rete l’attacco di Adigwe 22-14 Muroooooooooooo Michielettiiiiiiiiiiiiiii che ingresso! 21-14 La slash di Michieletti 20-14 Fast mano out Michieletti 19-14 Errore al servizio19-13 La pipe di Manfredini 18-13 Vincente Bertels da zona 2 18-12 Fallo in ...