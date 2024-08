La Capannina compie 95 anni maxi festa di compleanno per lo storico locale Manuela Arcuri madrina della serata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 16 agosto 2024 – Sua Maestà la95. Un traguardo record per ilpiùd’Italia, capace di cavalcare mode, divertimento e conquistare generazioni. Per festeggiare ildel punto di ritrovo più iconico, domenica sera è previsto un appuntamento confezionato con i fiocchi tra volti noti, raffinata cena al tavolo e l’immancabile tagliotorta sul palco con la presenza del patron Gherardo Guidi che assieme alla moglie Carla dal 1977 mantiene salde le redinisarà la bellissima attriceche già cinquefa – fasciata in un sexy abito a sirena blu – arrivò per i 90del: altro ritorno sarà quello di Jerry Calà ormai mattatore immancabile del palco più ambito dello Stivale (nella foto di Nizza, Guidi assieme ade Calà).