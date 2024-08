Il fiume Trigno in Abruzzo soffre la siccità | solo pietre per 5 km Il sindaco di Celenza | Colpa anche dei prelievi di acqua a monte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024)il, che, fatta eccezione per il tratto iniziale nel territorio di Isernia, corre tra le province di Campobasso e Chieti, costituendo un limite naturale tra Molise ed, è in sofferenza. Lache sta colpendo varie regioni del sud Italia, ha causato una situazione estrema in quello che viene chiamato alto corso e cioè all’altezza dell’abitato disul, nel chietino. In questo comune di meno di 800 abitanti il, che è parte integrante dell’identità locale, è in secca almeno dalla fine di maggio, per un tratto di non meno di 5 chilometri. Il corso d’è completamente secco al punto che è possibile camminare nel letto delsenza correre il rischio di bagnarsi.. Per almeno 5 chilometri ilsi è trasformato in una fiumara.