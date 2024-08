Fiorentina Palladino | La squadra è pronta Gudmundsson voluto fortemente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Vigilia di esordio in Serie A per la, che domani alle 18.30 aprirà il nuovo campionato, insieme a Genoa-Inter, contro il Parma. Queste le parole del tecnico viola Raffaele: “Sono felice di aver conosciuto una società e dei giocatori nuovi. Siamo pronti per questo inizio di stagione. I ragazzi sono motivati e hanno lavorato con carichi molto pesanti mettendosi tutti quanti a disposizione. Il gruppo si sta solidificando e i nuovi arrivati si sono integrati molto bene. Abbiamo cambiato molto le idee di gioco precedenti. Ci vorrà del tempo per fissare le nuove idee, ma i primi risultati sono molto positivi. Non siamo ancora al 100% perché c’è il mercato ancora in corso”. Su Albert: “Lo sognavo tutte le notti negli ultimi giorni. Non vedevo l’ora arrivasse perché è un calciatore che io e la società abbiamo