Archeologia antica prigione romana scoperta a Corinto in Grecia

(Di venerdì 16 agosto 2024) I resti di un’di circa 1.600 anni fa con una serie di drammatiche scritte dei prigionieri incise sui pavimenti sono tornate alla luce a, in. Lasi deve all’archeologo danese Matthew Larsen dell’Università di Copenaghen, a cui va il merito di aver individuato una delle poche prigioni identificate nel mondo romano, che l’ha illustrata con un articolo sulla rivista “Hesperia”. Larisale al IV-V secolo, quando l’Impero Romano controllava l’area e molti abitanti si erano convertiti al cristianesimo. Larsen ha identificato laesaminando il sito, i graffiti e i documenti di uno scavo effettuato nel 1901. Un elemento importante per l’identificazione dellasono stati i graffiti sul pavimento: contengono suppliche, scritte in greco, come “che la fortuna di coloro che soffrono in questo luogo senza legge prevalga.