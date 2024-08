Sardegna dove l' allevamento è 2 0

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per impegnarsi nella prima organizzazione italiana degli agricoltori, ha lasciato il lavoro in Giappone e ha fatto ritorno nella suaha rilanciato l’azienda del padre. I capelli si agitano al vento dell’Alta Marmilla, come rami di corallo nero nell’infinito zaffiro del mare di Oristano. Li porta lunghi con la frangetta: «Una volta all’anno però li taglio: a Natale. Come tutte le cose della natura, della campagna ricrescono». Sta qui, in un sorriso largo eppure increspato da un’impercettibile doglia, in occhi vivissimi color di mora l’enigma di Mariafrancesca Serra l’ingegnera-pastora che guida le donne di Coldiretti verso la piena affermazione di un’agricoltura colta, forte, femminile. Da quei capelli che lei dona ogni anno alle donne malate oncologiche che la chemio trasfigura inizia una storia di dolore e di riscatto. Come se Mariafrancesca fosse una «canna al vento».