Myrta Merlino rivela | Marco Tardelli non vuole rivedere le sue foto da giovane ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo una prima stagione impegnativa al timone di Pomeriggio 5 su Canale 5,si sente soddisfatta del percorso compiuto. È lei stessa a riconoscerlo, in un’intervista al settimanale Chi, in cui tira le somme dei mesi passati e – mentre si gode un po’ di meritato riposo a Pantelleria – ricorda le difficoltà incontrate nel passaggio da La7 a Mediaset.”È stata dura, in un mondo lontano da me, con molti nemici, ma ho tenuto la barra dritta”, ha dichiaratosottolineando la sua determinazione nel portare avanti la sua visione giornalistica.