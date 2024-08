Le ‘minime’ dal Viminale gelano i gufi | -623% migranti Libia e Tunisia ne hanno fermati 60mila

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nonostante il Ferragosto torrido, dalarrivano notizie raggelanti per ie per l’opposizione che criticava le politiche del governo Meloni sui. “Solo quest’anno – dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la tradizionale conferenza di Ferragosto – è stata impedita la partenza di 60 miladalle coste di”. Piantedosi: anche a Lampedusa -64% in un anno “Paesi dai quali peraltro – prosegue il titolare del– con il sostegno delle organizzazioni internazionali, oltre 9 milasolo negli ultimi 6 mesibeneficiato di rimpatri volontari assistiti. Una strategia a 360 gradi che quest’anno ha portato ad una riduzione degli sbarchi sulle nostre coste di oltre il 62% rispetto al 2023, a fronte di un aumento degli arrivi superiore al 150% lungo la rotta del Mediterraneo Occidentale e del 57% su quella Orientale.