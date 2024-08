Ferragosto a Bologna città fantasma… a metà Turisti in centro periferia vuota

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – Unafantasma astranieri ma non solo: in giro per le vie del, in questo2024, c’è movimento. E non solo tra bar e ristoranti, ma anche nei negozi – in particolare catene – che hanno deciso di rimanere aperti anche nella giornata di festa: nessun ‘assalto ai forni’, ma qualche curioso che entra, anche per godere dell’aria condizionata, non manca. E se le comitive di visitatori, con trolley alla mano, passeggiano in via Indipendenza, sotto le Torri e in via Rizzoli, anche diversi bolognesi sono rimasti in, anticipando o posticipando le ferie. Lo si intuisce anche dal ‘fattore parcheggi’: negli anni passati, inle strisce blu, nelle ore centrali della settimana die in particolare oggi, sarebbero state tutte vuote.