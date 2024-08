Ecco il modo migliore per degustare il caviale secondo i puristi dell’oro nero italiano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 15 agosto 2024) Pochi conoscono ilRoyal Food Caviar, ma non perché non sia di qualità o perché ultimo arrivato nel settore. L’allevamento di storioni, Acipenser srl, muove i primi passi all’inizio degli anni ’90 trasformando una ex troticoltura e prende il largo nel 1995. Si trova a Calvisano, zona delle Bassa Bresciana che ha legato il suo nome alla produzione in cattività del pesce preistorico, ed è stato creato da Carlo Dalla Rosa, dottore in Scienze della produzione animale specializzato in itticoltura che allo studio e all’allevamento dello storione ha dedicato la vita. La prima estrazione delle uova risale al 2005. La nascita del marchio Fino a una decina di anni fa ilottenuto dalle femmine di Acipenser srl veniva trasformato e destinato all’estero.