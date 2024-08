Come per Yara | anche nel caso di Sharon Verzeni chiesto il test del Dna ai residenti vicini al luogo dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024)è stato per ildiGambirasio,qui si giocherà la carta genetica per far luce sull’omicidio di, la 33enne accoltellata per strada, a Terno d’Isola, durante la sua passeggiata serale. Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo il Ris di Parma sta recuperando le tracce repertate sul corpo e sui vestiti della barista di 33 anni. E gli investigatori hanno cominciato a profilare decine di uomini e donne, tra cuinon pochidi via Castegnate e di qualche strada limitrofa. «Hanno fatto il tampone del Dna a mia moglie e anch’io mi sono sottoposto quando i carabinieri me l’hanno– racconta un abitante al quotidiano -. Per ilsiamo andati in caserma. Nessun problema per me, non ho nulla da nascondere. Anzi, ben vengano questi controlli. So che sono stati convocati molti che abitano in via Castegnate».