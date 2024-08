Calciomercato Inter si prova a chiudere per Palacios

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’sta sfruttando questi ultimi giorni diper cercare dei rinforzi adatti alla rosa. Così la scelta, necessaria, è ricaduta sul braccetto di sinistra. Tra i diversi profili sondati uno in particolare ha cominciato a smuovere le acque tra la dirigenza nerazzurra e si tratta di Tomas. Il problema è che la concorrenza è piuttosto agguerrita., siper(Crediti foto:Facebook)L’continua arci per, dopo averlo monitorato già per qualche settimana. Così, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero pronta un’offerta per battere anche la concorrenza del Lipsia. Il Talleres dovrebbe dunque ricevere la proposta da 5 milioni di euro da parte dei nerazzurri che puntano sulla ‘velocità d’esecuzione’ in modo da prendere in controtempo il club tedesco.