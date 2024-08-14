Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 08:15 (Di mercoledì 14 agosto 2024) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 07:30 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 07. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 20:30 - A VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTASTO TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 19 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITAVECCHISA SUD DIREZIONE PORTO SEMPRE IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI PERCORRENDO L. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 19 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITAVECCHISA SUD DIREZIONE PORTO SEMPRE IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI PERCORRENDO L. romadailynews
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