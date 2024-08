Sport italiano in lutto morto il papà del campione di basket | una perdita immensa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mondo delloinper la morte deldel. Vigilia di Ferragosto da incubo per la sua famiglia, che ha perso uno dei punti cardine. Un addio dolorosissimo, che ha coinvolto tutti, dato che questa persona purtroppo non più in vita era molto conosciuta per la sua attivitàiva e non solo. E lascerà per sempre un vuoto impossibile da colmare. Loè inper la morte deldi questo, che è stato un grande rappresentante anche della nazionale azzurra in una disciplina molto importante. Stabilita anche la data dei funerali, che si svolgeranno il 15 agosto all’interno della basilica di San Simplicio, ad Olbia, a partire dalle ore 10.30. E sicuramente ci sarà una presenza massiccia di persone. Leggi anche: “Èil figlio, aveva 20 anni”.