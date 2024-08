Rovigo | sequestrati 15 quintali di pasticceria fresca irregolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – I finanzieri del gruppo di, nel corso di un controllo eseguito nel basso Polesine a un veicolo commerciale con targa straniera, hanno rinvenuto circa un quintale e mezzo di prodotti alimentari che non rispondono ai parametri previsti dalla normativa vigente. Si trattava di, pane e altri prodotti alimentari, la cui origine è risultata sconosciuta, tutto questo in assenza delle necessarie etichettature e con documentazione in lingua straniera. A fonte di questo è stato richiesto l’intervento dei funzionari della Ulss 5 Polesana, i quali hanno imposto prescrizioni vincolanti all’immissione in commercio dei prodotti. Il responsabile sarà sanzionato, da un minimo di 3mila euro ad un massimo di 6mila euro nel primo caso e da un minimo di 750 euro ad un massimo di 4.500 euro per il secondo.