Roma | 23enne accoltellato al petto alla stazione Tiburtina

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cronaca di– accoltellamento – Il giovane somalo è in gravi condizioni, la polizia indaga per identificare l’aggressore. Un giovane di 23 anni, originario della Somalia, è statoalintorno alle 21 di ieri sera nei pressi della, a. Il drammatico episodio è avvenuto in piazzale della, lato circonvzione Nomentana. Alcuni testimoni hanno notato il ragazzo a terra, ferito gravemente, e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, supportati da personale del Viminale e delle Volanti, per avviare le indagini necessarie a identificare il responsabile dell’accoltellamento.