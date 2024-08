Pistoiese torna a parlare patron Iorio | Scarso supporto dall’imprenditoria locale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) PISTOIA Sergioprende nuovamente carta e penna e scrive un’altra lettera aperta alla città con un lungo messaggio in cui chiede di stare uniti, ma nel quale, in modo anche poco velato, non risparmia un paio di stoccate all’imprenditoriae ad una piazza ancora frammentata da quanto avvenuto negli scorsi mesi. Il presidente arancione, attraverso una lunga lettera pubblicata sul sito del club,to attivo e visitabile dopo settimane di attesa, ha deciso di esternare – senza contraddittorio alcuno – il suo pensiero, parlando dei primi mesi vissuti alla guida del club arancione, raccontando anche i motivi che lo hanno portato ad assumersi una responsabilità così importante. "Anche se lo avevo ’promesso da bambino’ - si legge - è sempre e solo stato un sogno. Mai avrei pensato che laper sopravvivere avesse bisogno di me.