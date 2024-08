Massacra di botte la compagna Pugni e calci anche in faccia | ricoverata in terapia intensiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Tanto l’ho detto che ti ammazzo, ti seppellisco in un campo di girasoli". La lite, le minacce, le– ennesime – arrivanoappena usciti dalla Questura. Nel tratto tra Perugia e Tavernelle quando un uomo di 41 anni ferma lo scooter, nel mezzo della Pievaiola, e si mette ad imprecare contro la, poi passa alle mani e la picchia conal viso e al corpo, come già aveva fatto altre volte, selvaggiamente facendola finire in ospedale. Poi, dopo aver gettato il suo telefono in un campo, l’ha condotta nel suo ufficio ma lì, ad attenderli, c’era la polizia di Stato che nel frattempo non aveva trascurato alcuni importanti campanelli dall’allarme e aveva deciso di andare a fondo sulla vita di quella coppia che già negli uffici di via Petri era sembrata inaccettabile.