L’Italia ha un gap digitale nella Pa In Europa siamo agli ultimi posti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Solo il 41,3% degli italiani interagisce con gli enti pubblici attraverso Internet, rispetto al 54,3% della media dell’Unione europea. Equint, al 23esimo posto su 27, per l’offerta di servizi pubblici digitali alle imprese.è ancora in ritardodigitalizzazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese, ma un segnale positivo per la riduzione del digital divide della Pa locale arriva dalla crescita della spesa dei Comuni per servizi informatici, telecomunicazioni, hardware e software, sospinta anche dal Pnrr. Confartigianato fotografa la situazione e lancia l’allarme con un Rapporto sulla burocrazia elaborato in base ai dati di Eurostat ed Eurobarometro. Emerge cheancora distanti dstandard di innovazione europei.