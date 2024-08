Le 5 migliori pizzerie italiane di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 agosto 2024)è sinonimo di istituzioni europee, Art Nouveau e delle cioccolaterie più prestigiose del mondo. Così come di patatine fritte, cozze e musei di prestigio internazionale. È anche una città fatta dalle storie dei numerosi immigrati che vivono lì, tra cui gli italiani. Ecco una mini-guida alledella capitale belga. Dove mangiare la pizza italiana aLa Piola Pizza La Piola Pizza Questo nome, con tre indirizzi in città, è ben conosciuto agli amanti della pizza napoletana: La Piola Pizza è una vera istituzione a, tra gli italiani e non solo. Gli ingredienti di qualità, la varietà del menu e la curata carta dei vini italiani (belghe invece le birre, ovviamente) l’hanno resa celebre. Pl. Saint-Josse 8, Saint-Josse-ten-Noode - lapiolapizza.