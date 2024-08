Funicolare un museo nella stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Open day alladi Lanzo Intelvi, organizzato dall’omonimo comitato: sabato mattina sarà possibile visitare l’impianto illustrato dai tecnici. In anteprima sarà inoltre presentato il rendering del progetto di musealizzazione dellaa monte, compatibile con il ripristino dell’impianto, per il quale a gennaio sarà inoltrata richiesta di finanziamento Interreg. Ci sarà il presidente del Gran consiglio del Canton Ticino Michele Guerra, che ha mostrato grande interesse al progetto di riattivazione, accanto ai sindaci di Alta Valle Intelvi, Marcello Grandi, e di Valsolda, Laura Romanò, al presidente della Comunità montana, Mario Pozzi, e ad altri rappresentanti istituzionali. L’appuntamento è in piazzale Belvedere di Lanzo a partire dalle 10.30, con incontro di presentazione del progetto alle 11.