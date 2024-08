Frosinone modello Vivarini Ambrosino è la scommessa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo una retrocessione amara e difficile da digerire - quella maturata lo scorso maggio, in casa, all’ultima giornata contro l’Udinese - ilricomincia da uno dei tecnici più apprezzati della categoria, l’ex Entella e Catanzaro Vincenzo, ai quali si chiede di cancellare i residui di un’annata oltremodo complicata. A dire il vero, dell’ultima stagione veramente travagliata, sia la società che i tifosi hanno capito ben poco, ed è per questo che il presidente Maurizio Stirpe ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro all’ambiente, definendo modus operandi e obiettivi, ma anche paventando i rischi: "Anessuno è prigioniero, deve rimanere esclusivamente chi avrà voglia di far crescere il club. Per fortuna non abbiamo necessità di vendere anche se è comprensibile che, dopo questa vicenda, qualcuno voglia andare via.