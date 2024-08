Cusano Milano sorpreso a rubare medicinali in un box | 37enne incensurato in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)Milanino (), 14 agosto 2024 – È statoda una pattuglia della polizia di Stato mentre si stava introducendo nel box di un rappresentante di prodotti farmaceutici, che usava il garage come magazzino die campionari. L’uomo, 37 anni, era armato di coltello a serramanico e di altri “attrezzi del mestiere” usati per scassinare porte e saracinesche dei garage. Il blitz e il successivo arresto hanno avuto come scenario un condominio di via Monte Sabotino a. Ila effrazione messa a segno, pensava di essere andato a colpo sicuro, visto che il proprietario del garage, un professionista di 59 anni, si trovava in questi giorni in vacanza. Non pensava però di incappare nella Volante impegnata in un servizio di controllo del territorio.