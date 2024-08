Bologna Fc ecco i numeri di maglia per la stagione 2024 25 | chi eredita la 9 di Zirkzee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto– Primo passo ufficiale per la nuovadeltargato Vincenzo Italiano. I rossoblù hanno infatti ufficializzato idiche accompagneranno la squadra nell’annata-2025. Non ci sono particolari novità nell’assegnazione deiai giocatori salvo i nuovi acquisti che hanno scelto il riferimento preferito per affrontare lache vedrà la squadra emiliana impegnata su tre fronti e per la prima volta dopo sessant’anni in Champions League. Come già anticipato nelle scorse settimane, Lukasz Skorupski indosserà il numero 1 mentre il 28 che l’estremo difensore aveva avuto sulle spalle nelle passate annate è stato scelto dal neo acquisto Nicolò Cambiaghi.