Violento temporale e grandine in Umbria danni e disagi

(Di martedì 13 agosto 2024) Perugia, 13 agosto 2024 – Unnubifragio si è abbattuto nel pomeriggio, a partire dalle 17, su Perugia e provincia. Il forteha causato numerosi. Il comando perugino dei Vigili del Fuoco ha dovuto fronteggiare con tutte le sue squadre le numerose richieste di soccorso pervenute. In particolare, le zone di Foligno, Spoleto e Castiglion del Lago hanno richiesto un maggiore intervento a causa di un numero elevato di segnalazioni. Le principali criticità riscontrate riguardano alberi pericolanti e piccoli allagamenti. Fortunatamente al momento non si registrano persone coinvolte in situazioni di pericolo. Il frontesco, breve ma di forte intensità, ha attraversato poi la conca ternana da Sangemini a Stroncone generando numerose richieste d'intervento al centralino dei Vigili del fuoco di Terni.