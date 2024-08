Soldi per sistemare via Magnanina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) COPPARO L’Unione Terre e Fiumi concorrerà al Bando unioni avanzate 2024, che mette a disposizione risorse relative alla Legge Regionale 5/2018 "Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali". Il Comune di Copparo ha individuato per questa nuova opportunità la riqualificazione di viaa Sabbioncello San Vittore, con la sistemazione dell’accesso all’approdo sul Po di Volano: intervento di tipo D "Infrastrutture verdi e blu".