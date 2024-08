Preliminari Champions League flop Mourinho | Fenerbahce fuori al 3 turno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Arrivato in pompa magna, come sempre del resto, accolto come una vera e propria superstar, Josèpa al primo appuntamento ufficiale con il. Il club turco, molto ambizioso e voglioso di disputare una stagione di alto livello, dovrà accontentarsi di far bene in ambito nazionale. In Europa, infatti, ilnon è andato oltre il terzopreliminare di. Scivolone importante perche viene eliminato dal Lille. Sconfitto all’andata, per 2-1, il club turco aveva portato il match ai supplementari grazie al gol di Diakitè al 91?, ma al 118? è stato gelato dalla rete di David che è valsa l’eliminazione. L'articoloal 3°CalcioWeb.