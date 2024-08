Paola Frizziero trascurata e irriconoscibile? Alcuni ex protagonisti dei programmi di Maria De Filippi la difendono dalle assurde critiche social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 13 agosto 2024) In un video diffuso recentemente da un portale dedicato a Medjugorje,– che 20 anni fa ha partecipato a Uomini e Donne – ha raccontato com’è cambiata la sua vita. L’ex volto del dating show diDeha spiegato che a 25 anni – conclusa l’esperienza televisiva da tronista – ha iniziato a frequentare un gruppo di preghiera a Napoli., nonostante il successo, non si sentiva totalmente felice (“non avevo una vita piena“). Decise così di abbondato quel mondo fatto di superficialità, dedicandosi interamente a coltivare l’amore per Dio. Ha quindi iniziato a recarsi sempre più spesso a Medjugorje, dove la Madonna “mi ha salvato prendendomi per i capelli, sono guarita dal mio egoismo e dalla depressione. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche, cose vanitose.